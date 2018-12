Campodipietra si è svegliata con il rumore dei mezzi fermi in via Leopoldo Montini. Da questa mattina – 28 dicembre – la Pavid servizi ambientali ha iniziato la bonifica del pozzo ‘inquinato’ dalla perdita di carburante e che ha messo a rischio alcune palazzine.

Tre sono state evacuate ieri in via precauzionale: sgombero stabilito da un’ordinanza del sindaco Peppe Notartomaso sulla base delle verifiche eseguite dai vigili del fuoco intervenuti per due volte in pochi giorni a causa di quella che secondo gli accertamenti è risultata una perdita da un serbatoio della pompa di benzina presente sulla via principale del paese.

Il primo intervento la mattina della vigilia di Natale, ma gli uomini del 115 sono dovuti tornare anche ieri in via Montini. L’allarme è scattato alle 11, quando i residenti si sono iniziati a preoccupare perchè l’intenso odore di benzina si era propagato nelle stanze delle loro abitazioni.

Il carburante, è stato accertato poi dai pompieri, si era infiltrato nel pozzo presente all’interno di una cantina e messo in pericolo le palazzine. C’era un rischio esplosione.

“Abbiamo verificato la presenza di un’atmosfera potenzialmente esplosiva probabilmente dovuta ad una infiltrazione di carburanti proveniente forse dalla pompa di benzina”, ha dichiarato ieri a Primonumero l’ingegnere Petrone. “Abbiamo preferito evacuare le persone in attesa di effettuare le verifiche del caso”.

Le tre famiglie che abitano nelle case messe a rischio dalla perdita di carburante hanno trascorso la notte da parenti o in albergo, mentre l’area transennata è stata sorvegliata la scorsa notte dalle forze dell’ordine per evitare episodi di sciacallaggio.

Questa mattina i proprietari degli stabili hanno raggiunto via Leopoldo Montini per seguire, assieme al primo cittadino Peppe Notartomaso, da vicino le operazioni di bonifica. Qualcuno ha passato la notte insonne, con gli occhi aperti per l’ansia che succedesse qualcosa alla propria casa. “Se ho dormito? Eh…non proprio”, risponde uno di loro mentre gli operai della Pavid, ditta specializzata di Sulmona incaricata dalla Total Erg, proprietaria della pompa gestita da persone di Campodipietra, infilavano grossi tubi all’interno della cantina vestiti con le apposite tute.

In queste ore il pozzo verrà completamente ripulito dai residui di carburante aspirato con le pompe. Un’operazione lunga e complessa, che necessita di diverse ore e di periodiche interruzioni per poter aspirare anche le sostanze nocive che tendono a ‘risalire’. Infine, si procederà al lavaggio della cisterna da cui sarebbe fuoriuscito il liquido infiammabile penetrato nel pozzo attraverso una vena di acqua.

A Campodipietra sarà un’altra lunga giornata di attesa e di ansia. Solo in serata e dopo le verifiche dei vigili del fuoco, che con apposite strumentazioni controlleranno se l’ambiente è sicuro o ancora potenzialmente esplosivo, il sindaco potrà firmare l’ordinanza per consentire ai suoi concittadini di rientrare nelle loro abitazioni.