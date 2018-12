Grande partecipazione per l’evento “Accendiamo il Natale”, che si è svolto giovedì 6 dicembre, all’ospedale San Timoteo di Termoli.

L’iniziativa è stata promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione provinciale di Campobasso, in collaborazione con tutte le altre associazioni di volontariato che prestano la propria opera in ospedale e con la Direzione dell’Asrem.

In segno di solidarietà, è stato acceso l’albero di Natale, nell’atrio del San Timoteo. Presenti all’accensione dell’albero, il Vescovo della Diocesi di Larino e Termoli, Monsignor Gianfranco De Luca, il Direttore Amministrativo dell’Asrem, Antonio Forciniti e il Coro Erato della Scuola Secondaria Primo Grado Bernacchia-Brigida di Termoli, diretto dal Maestro Alessandro Di Palma.

Il Vescovo, dopo i canti di Natale del Coro, ha consegnato una stellina a tutti gli alunni.