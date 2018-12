Battista con Durante alle primarie del Pd. Durante con Battista alle Comunali?

A 24 ore dall’annunciato azzeramento di giunta al Comune di Campobasso, un altro colpo di scena firmato Antonio Battista che avrebbe intenzione di sottoscrivere la candidatura alla segreteria del Pd di Michele Durante. Solo ieri il primo cittadino si era detto disponibile a correre anche lui per la segreteria alle primarie che si svolgeranno il 3 marzo.

“Vorrei rifare il sindaco per un altro mandato – diceva poche ore fa confermando le voci che si rincorrono da mesi a palazzo San Giorgio – ma mi rimetto alle decisioni della coalizione. Le primarie? Sono disponibile”.

La coalizione non ha avuto tempo e modo di discutere nulla, eppure c’è stato ugualmente un improvviso dietrofront che non è stato preso bene da quei consiglieri comunali che ai gazebo andranno non per sostenere il presidente del Consiglio comunale, bensì l’altro competitors, Vittorino Facciolla.

La strategia del primo cittadino – concordata, forse – con l’eterno manovratore elettorale del centrosinistra Roberto Ruta (il quale, non a caso, appoggia Michele Durante) potrebbe rappresentare il tentativo di far calmare le acque in Municipio.

L’azzeramento a cinque mesi dalle elezioni amministrative e la mini campagna elettorale in casa dem stanno creando più qualche maldipancia nel centrosinistra dove i ragionamenti in vista del voto di maggio sono iniziati ben prima che Battista battesse i pugni sul tavolo pretendendo fedeltà dai suoi assessori. In particolare da quelli prossimi a migrare col centrodestra già dato vincitore.

Ma la ragione potrebbe essere anche un’altra: se Michele Durante sarà appoggiato da Battista alle primarie, il sindaco potrebbe ottenere il suo appoggio alle comunali. Durante, da futuro segretario regionale del Pd potrebbe dire: “Ricandidiamo gli uscenti come prevede lo Statuto”. O addirittura portargli in dote una o più liste alle quali starebbe già lavorando.

Si tratta di ipotesi, per carità, ma un patto di mutuo soccorso tra i due, alla luce delle recentissime novità emerse, non è affatto improbabile.

Anche perché Battista avrebbe così un avversario in meno.