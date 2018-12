Bambini sui pattini, il Santa Claus Village piace anche nei giorni feriali

Non è quel che si dice “pattinare sul ghiaccio” ma tutto sommato è una buona simulazione Che ha ottenuto, nei giorni di festa e complici gli spettacoli di magia e la consegna dei doni ai piccoli, una buon successo. Il Santa Claus Village, allestito in piazza Vittorio veneto (o piazza Monumento per i termolesi) è un diversivo apprezzato dalle famiglie perchè offre ai bambini la possibilità di divertirsi e fare un po’ di movimento sulla pista di ghiaccio sintetico che è l’attrazione principale della iniziativa. E non serve che sia Natale per imparare una piroetta sul manto scivoloso: anche i giorni feriali, in queste vacanze invernali, la pista di rivela gettonata.