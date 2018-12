Tavola rotonda a Termoli per discutere di stabilimenti balneari, concessioni demaniali e del ruolo delle istituzioni. È stata organizzata ieri pomeriggio 14 dicembre all’hotel Meridiano da Fratelli d’Italia con la partecipazione del deputato Carlo Fidanza, responsabile nazionale degli enti locali e dei rappresentanti della categoria.

Al laboratorio di idee sono intervenuti, tra gli altri, il sottosegretario alla Regione, Quintino Pallante, il consigliere regionale Massimiliano Scarabeo, fresco di passaggio nella formazione di Giorgia Meloni e il coordinatore provinciale, Costanzo Della Porta.

Affrontato il tema sempre attuale della direttiva Bolkestein che attualmente farebbe mettere all’asta dopo il 2020 tutti i lidi balneari italiani. Un rischio vero e proprio per tutti quegli imprenditori che investono da anni nel settore balneare.

“La cosa che mi è rimasta più impressa è stato il ringraziamento dei balneatori” ha detto a margine dell’evento il sindaco di San Giacomo degli Schiavoni, Costanzo Della Porta. “Ci hanno detto che è la prima volta che un partito affronta pubblicamente la questione e con argomenti di sostanza. D’altra parte Fidanza è esperto in materia”.

Il deputato marchigiano di Fdi ha parlato di “mancanza di attenzione da parte di questo governo alla categoria dei balneatori” illustrando poi alcune delle idee che il partito ha portato in Parlamento sul tema. “Noi abbiamo presentato una proposta di legge che dice semplicemente: facciamo come la Spagna, concessioni balneari di 75 anni e l’Unione Europea non ha avuto nulla da ridire“.