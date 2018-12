Si è svolta ieri, nel giorno di Santo Stefano, la seconda edizione della manifestazione ‘Babbi Natale in fuga’ a Petacciato. Sono stati circa 80 i partecipanti, con molte società arrivate da fuori. Presente anche il vincitore del campionato italiano di Categoria nella 24 ore, già capace di correre ben 200 maratone, Domenico Martino, della Academy Running di Lucera.

La manifestazione di solidarietà prevedeva due possibilità, il percorso di camminata e quello di corsa su circa 6 km nel centro di Petacciato. Tutti i partecipanti hanno indossato il cappellino di Babbo Natale e hanno avuto come premio un panettone, mentre per i più piccoli ci sono state caramelle e cioccolatini.

“Come presidente sono soddisfatto per questa seconda edizione – commenta Gabriele Berchicci -. Noi come associazione insieme ai miei due collaboratori Said Boukari e Paolo Di Silvio dedichiamo il nostro tempo e soprattutto passione per realizzare queste manifestazioni sportive per il sociale. Non sempre è facile organizzare e coinvolgere, ma per fortuna abbiamo un team che ci aiuta molto, come il gruppo camminatori e corridori della Runners Petacciato. Ormai siamo come una famiglia, abbiamo soci pronti a darci una mano ogni volta, e questo ci dà la forza e la voglia di andare avanti.

Il nostro messaggio e invito è quello di coinvolgere le persone a fare attività fisica, come la camminata e la corsa, attività che aiuta molto a livello salutare e fisico. In più il ricavato di questa 2a edizione verrà utilizzato per l’acquisto di materiale didattico per la scuola materna di Petacciato”.

Da parte di Berchicci un ringraziamento a tutti i partecipanti, agli amici per l’aiuto, l’amministrazione comunale, il sindaco Roberto Di Pardo, l’assessore Federica Capodaglio, la Protezione civile, i carabinieri, il vigile urbano per l’ottimo lavoro lungo il percorso. Inoltre grazie a Michela Crispino e alla sorella Maria Rosaria Crispino per l’aiuto col pacco gara. Un grazie a tutti i collaboratori e a tutti gli sponsor. Stiamo già pensando per la terza edizione perché lo sport e la solidarietà ci fanno bene”.