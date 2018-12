Auto esce fuori strada e ‘vola’ in un burrone: conducente miracolato

Un ‘volo’ di diversi metri. Giù in un piccolo burrone che costeggia la strada ‘Convento Sant’Angelo’, a Sepino. E’ finita qui un’utilitaria intorno alle 13 di oggi, 12 dicembre.

I primi a soccorrere l’automobilista sono state altre persone che in quel momento stavano percorrendo l’arteria. Si sono fermate e l’hanno aiutato a uscire dall’abitacolo in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118 che nel frattempo era arrivato sul luogo dell’incidente. Dopo le prime cure del personale sanitario, il conducente è stato trasportato in ospedale a Campobasso per ulteriori accertamenti. Al pronto soccorso è arrivato con il codice giallo, quello di media gravità.

La squadra dei vigili del fuoco, dopo aver messo in sicurezza l’autovettura, sono riusciti a recuperare con un’autogru la vettura che poi è stata sistemata su un carroattrezzi e portata in officina.

Sul posto, per i rilievi stradali, i Carabinieri di Bojano che stabiliranno la dinamica dell’incidente.