Auto a tutta velocità in contrada Colle Leone, paura per i residenti: arrivano dossi e limite a 30 Km/h

I residenti sono stufi: quelle auto che sfrecciano a tutta velocità sono un pericolo per i pedoni. E’ da qui che è partita la ‘battaglia’ dei cittadini di contrada Colle Leone che si sono riuniti in un comitato per chiedere al Comune di prendere provvedimenti.

A maggio hanno messo nero su bianco le loro richieste in Municipio. Richieste esaudite sette mesi dopo: l’amministrazione Battista ha ordinato l’installazione di limitatori di velocità in contrada Macchie di sotto per “ridurre la velocità dei veicoli che transitano, affinché sia maggiormente garantita la sicurezza e l’incolumità di tutti gli utenti la strada stessa con particolare riguardo per i pedoni”. Non solo i dossi. Sarà ridotto anche il limite di velocità: da 50 km/h si passa a 30 km/h, come sarà indicato dagli appositi cartelli che verranno installati sui bordi della strada.

Non è la prima volta che i cittadini chiedono all’amministrazione ‘rimedi’ alle auto in corsa. Qualche settimana fa anche da viale Manzoni un lettore di Primonumero denunciò il pericolo costante per i pedoni che percorrono la principale arteria del quartiere Vazzieri.