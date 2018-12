Auto a fuoco nella notte, indagano i Carabinieri. Si sospetta il dolo

Un cortocircuito al motore o qualcuno ha innescato l’incendio che ha distrutto una vettura parcheggiata in una piazza di Fornelli? Stanno indagando i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Venafro che la scorsa notte sono intervenuti dopo aver ricevuto una telefonata che segnalava l’autovettura in fiamme.

Giunti sul posto i militari hanno constatato che le fiamme avevano bruciato completamente il veicolo e danneggiato anche un motociclo parcheggiato nelle vicinanze. Per fortuna il rogo non aveva danneggiato altre cose o messo in pericolo le persone.

Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio. Sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri per ricostruire la natura dell’evento.