Ormai mancano solo gli ultimi ritocchi, poi la nuova via Dante potrà finalmente aprire al traffico e ai pedoni. Questa mattina 12 dicembre gli operai della ditta Cost.Cam. hanno ultimato la bitumazione del nuovo tratto della strada che promette di rivoluzionare la viabilità cittadina.

Ultimi ritocchi ai due stabili mantenuti in piedi per volere della Soprintendenza e che faranno da passaggi pedonali fra la zona della Madonnina e la stazione di piazza Garibaldi. Un’aggiunta al verde, le strisce pedonali e i segnali orizzontali.

Tempo qualche giorno e per il fine settimana ecco che Termoli avrà Via Dante pronta per l’uso. Si tratta di un lavoro pensato per poter collegare direttamente piazza Garibaldi e l’area compresa fra via Abruzzi, prima parte di corso Nazionale e quindi via Cesare Battisti, dove è stata realizzata ed è già utilizzabile una rotatoria con al centro una fontana, i cui zampilli si vedranno probabilmente a partire da sabato.

C’è attesa per sapere quando il Comune deciderà di inaugurare la strada, ma è probabile avvenga fra sabato e domenica prossimi. Da lì sarà importante capire se il traffico subirà uno snellimento, specie in corso Umberto I dove notoriamente si formano degli ingorghi.