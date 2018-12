Una mostra che accoglie l’idea dell’arte come qualcosa che può dare origine all’oggetto. Un’arte utile, che porta la bellezza nel quotidiano e che conferisce all’oggetto un valore che supera la sua semplice funzione.

Tre personaggi si raccontano nel loro lavoro artistico: un fotografo, Danilo Susi, che trasferisce le sue ricerche sull’acqua e i suoi riflessi ai tessuti e ai gioielli; un funzionario della Camera di Commercio, Angela Chiumeo, che illustra come dall’idea creativa si arriva al marchio certificato; una designer, Mirella Rizzacasa, formatasi nella sua prima giovinezza allo stesso Liceo Artistico di Termoli, che ha fatto strada nel campo del fashion a Milano e che opera anche a Parigi, che mostra le sue creazioni pubblicate su alte riviste di moda.

L’evento si apre sabato 15 dicembre ore 11 al Liceo Artistico Jacovitti di Termoli, in via Corsica 135. L’esposizione delle fotografie di Susi, delle creazioni della stilista Michela Marolla e degli studenti della V del corso Arti figurative resterà visibile in aula magna fino al 20 gennaio 2019.