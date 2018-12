Applicazioni per disabili, Museo Sannitico premiato dal presidente della Repubblica

Importante riconoscimento per il Museo sannitico: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito la medaglia di rappresentanza alla presentazione delle applicazioni Museo Sannitico-blind experience e Museo Sanniticodeaf experience.

Le due applicazioni innovative per permettere l’accessibilità ai contenuti del Museo Sannitico a persone con disabilità visive e uditive sono parte del progetto Smart Cultural Heritage for All, creato dalla collaborazione tra il coordinatore del progetto per il Polo Museale del Molise, architetto Saverio Ialenti, i docenti di Scienze della Comunicazione Fabio Ferrucci e Giovanni Maddalena, la società Heritage di Torino, specializzata in nuove tecnologie applicate ai beni culturali, e la onlus COAT, centro di orientamento per ausili tecnologici.

“Il MiBAC è impegnato da anni nel miglioramento dell’accessibilità fisica, sensoriale e culturale all’interno dei Musei e delle aree archeologiche statali – dichiara l’architetto Saverio Ialenti. Oggi è quindi un giorno di grande soddisfazione, resa ancora più grande dal riconoscimento del Presidente della Repubblica”.

Inoltre, il commento del professore Fabio Ferrucci delegato del Rettore alla disabilità e responsabile del progetto, “siamo davvero contenti e onorati per l’attenzione che il Presidente della Repubblica rivolge alle persone con disabilità. Siamo convinti che il pensare a persone con disabilità favorisca una modalità più profonda di comunicazione e fruizione dei musei per tutti”. “È un tipo di comunicazione innovativo, poggiato sulla narrazione del significato e l’integrazione di oggetti, immagini, suoni, parole con le nuove tecnologie” dice il professor Maddalena, che ha rielaborato i contenuti scientifici forniti dai funzionari archeologi del Polo Museale del Molise, dottoressa Viviana Carbonara e dottor Davide Delfino.

La Medaglia del Presidente della Repubblica è un riconoscimento che viene attribuito a iniziative ritenute di particolare interesse culturale, scientifico, artistico, sportivo o sociale e rappresenta l’ideale partecipazione del presidente a tali iniziative.