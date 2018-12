Appello per famiglie bisognose: servono divani-letto e altri mobili

Pubblichiamo un appello (verificato) per aiutare alcune persone bisognose in due paesi del Basso Molise che non si indicano per motivi di privacy. Servono due divano-letto, una lavatrice, un frigorifero, un armadio e altri mobili per aiutare delle famiglie indigenti che chiedono aiuto. Per informazioni è possibile contattare il seguente numero di telefono che fornirà i dettagli: 3491431171. Si ringrazia fin da ora tutti coloro che potranno dare una mano a un gruppo di volontari che si sta occupando di questa piccola emergenza.