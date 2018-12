Appassionati di trekking e nordic walking in visita al Borgo Vecchio

Ieri, domenica 2 dicembre, circa cinquanta appassionati di Trekking e Nordic Walking provenienti da diversi paesi del Molise e dell’Abruzzo, appartenenti alle associazioni ASI (Associazioni Sportive Italiane) e ASD Il Valore, hanno preso parte alla giornata di Trekking urbano a Termoli. Dopo aver percorso circa 10 km, hanno visitato il Borgo Vecchio della cittadina adriatica. Ad attenderli sotto il Castello il presidente dell’Archeoclub Oscar De Lena che, dopo aver raccontato loro la storia millenaria della città, li ha guidati per i vicoli e le piazzette del borgo. La prima sosta è stata fatta in Cattedrale dove ai graditi ospiti è stata raccontata la storia dei due santi patroni della città, San Basso e San Timoteo; la visita è proseguita poi facendo passare il gruppo nella famosa “rejiecelle” e infine facendo ammirare loro un panorama mozzafiato dal terrazzo del castello dove, anche grazie alla bella giornata con temperatura mite e un bel sole, ogni partecipante ha potuto scattare decine di foto al borgo, ai trabucchi e alla spiaggia.

Tanti gli elogi per la pulizia e la bellezza del borgo in questo periodo vissuto perlopiù dai turisti perchè quasi tutte le case sono chiuse in attesa della prossima bella stagione.