Anci Giovani, ex sindaco di San Felice del Molise nuovo coordinatore regionale

Corrado Zara, ex sindaco di San Felice del Molise e attualmente consigliere comunale nel paese bassomolisano, è il nuovo coordinatore regionale di Anci Giovani Molise.

Ad eleggerlo l’assemblea regionale che si è riunita sabato mattina 15 dicembre a Campobasso. Durante la riunione, oltre al nuovo coordinatore, è stato designato anche il direttivo della Consulta regionale dei giovani amministratori regionali.

“Sono molto soddisfatto, perché la mia elezione è arrivata in modo unanime, con la votazione su un listone a supporto del mio nome in piena sintonia con gli interessi dei territori che siamo chiamati ad amministrare”, dice il neo eletto coordinatore che sarà affiancato da un direttivo composto da 36 membri, scelti su tutto il territorio comunale.

Il coordinatore degli under 35 molisani ha ben presenti le sfide che lo attendono come coordinatore di un’assemblea di 36 amministratori suddivisi per area territoriale. “Una su tutte quella della formazione di una nuova classe dirigente che sia pronta – evidenzia – ad amministrare i nostri territori con capacità e competenze. Quella che ci attende è una sfida importante perché oltre ad amministrare i nostri territori quotidianamente abbiamo la necessità e l’urgenza di creare una squadra di amministratori capaci di fare rete al fine di riversare sull’intero territorio regionale progetti e programmi per rafforzare il ruolo primario degli Enti locali e valorizzare, a livello regionale e nazionale, la centralità del nostro territorio.”

L’Assemblea odierna, si è svolta alla presenza del presidente di Anci Molise, Pompilio Sciulli, e del vice Presidente Anci Giovani Nazionale, Samuel Battaglini a cui va il ringraziamento, da parte dell’interno direttivo e del suo nuovo Coordinatore per l’attenzione e la vicinanza, dimostrata negli ultimi anni, ai giovani amministratori molisani.

“Infine un ringraziamento al Presidente Toma e all’attuale Governo regionale che si è, sin da subito reso disponibile a supportare e sostenere le varie attività dell’Anci Giovani Molise”.