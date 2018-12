Amichevole di fine anno per i Lupi: 6-0 contro il Ripalimosani

Un test importante, per capire lo stato di forma della squadra durante la pausa natalizia. Il risultato è incoraggiante: il Campobasso ha rifilato sei reti al Ripalimosani, formazione che disputa il campionato di Promozione regionale e che i Lupi hanno affrontato oggi pomeriggio – 29 dicembre – allo stadio ‘Marco Vitantonio’.

Per mister Massimo Bagatti segnali positivi dall’attacco: a segno Giacobbe (che nell’ultima partita del girone di andata contro la Sammaurese ha sbagliato un rigore forse decisivo), Alessandro e Cogliati. E ancora Di Lauri, Di Paolo e Leto, quest’ultimo da poco arrivato a Campobasso.

Una sgambatura salutare dunque per l’undici del capoluogo che il prossimo 6 gennaio – sembra tramontata l’ipotesi di un anticipo in notturna – affronterà la Sangiustese nella prima giornata del girone di ritorno. Sarà una sfida durissima: i marchigiani hanno perso solo due volte in questa prima parte del torneo e nella gara di andata hanno inflitto al Campobasso il primo pesante ko stagionale (4-2).

A seguire il match dagli spalti anche un gruppo di tifosi rossoblù che con i loro fumogeni hanno reso più colorato il freddo pomeriggio dicembrino.

(foto dalla pagina Fb Ss Campobasso)