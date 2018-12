Ambito sociale, pubblicate le graduatorie dei Fondi per la non autosufficienza 2017

Fondi per la non autosufficienza 2017, pubblicate le graduatorie dei beneficiari. Si sono infatti conclusi i lavori della commissione dell’Ambito territoriale sociale di Termoli e sono state pubblicate il giorno 21 dicembre, sul sito del Comune di Termoli (Comune capofila dell’Ats), le graduatorie relative al Fondo Nazionale Autosufficienza 2017 ovvero al “Programma attuativo servizi ed azioni per persone con disabilità severa e con grave non autosufficienza assistite a domicilio”.