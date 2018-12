Alunni in scena con lo spettacolo di Natale, vernacolo santacrocese protagonista

“Na vote Natale e Sanda Croce”. E’ il titolo dell’atto teatrale che i ragazzi della Scuola Media, classe 1A, venerdì prossimo porteranno in scena nello spazio teatrale in Via Caduti di Nassirya. Autore del testo il prof. Luigi Pizzuto. Mediante l’uso del linguaggio colorito del vernacolo santacrocese si tratta di far rivivere i valori genuini di una festa che si perde nella notte dei tempi. Dialoghi curiosi, allusivi e riflessivi tra tanti frammenti di antico che vedono come scenario il bosco e la Torre di Magliano, simbolo della realtà locale. Da qui partono non pochi messaggi che giungono al cuore degli spettatori. Via via l’atto teatrale ricostruisce, dalla Vigilia al Natale, tanti costumi di vita pronti ad aiutare chi nel vicinato è solo e poverello. In questo periodo i pochi prodotti della civiltà contadina si rivelano i doni migliori. Sono le donne in processione a metterli al centro della festa quando rientrano dalle campagne di Magliano, Piano Palazzo, Difesa dei Greci e dal Borgo di Melanico. Un curioso viaggio nel mondo perduto delle tradizioni natalizie santacrocesi. Demolite dal consumismo dei nostri tempi. Le curiosità si accendono quando un emigrato nell’America Ricca rientra in paese per segnalare che in questo strano Paese tutti mangiano tanto. A tal punto, poi, da non riuscire nemmeno a muoversi e a camminare. Il monito è forte. Di questo passo il vero Natale non arriverà mai.