Alle primarie nazionali stiamo con Nicola Zingaretti

Le difficoltà e la crisi del centro sinistra hanno origini e natura globale ed europea e non possono esclusivamente essere derubricate a contrasti ed a tratti caratteriali delle singole personalità politiche. Detto questo, solamente un miope non potrebbe accorgersi degli sbagli che sono stati commessi nell’ultima stagione politica dal centro sinistra. Certo, non bisogna girarsi indietro per fare polemica, ma occorre guardare avanti, con la consapevolezza di dover costruire una vera, autentica e rinnovata proposta politica, a Roma come a Campobasso.

L’investimento sulla sanità pubblica, sulle infrastrutture, la battaglia vera ai costi della politica, la questione sociale legata alla crisi economica ed alle politiche del lavoro regionali, l’ efficienza nella programmazione dei fondi strutturali europei, la tutela ambientale, il marketing territoriale legato alla valorizzazione dei nostri borghi dei paesaggi e delle peculiarità enogastronomiche, sono tutte questioni che costituiscono la sfida dei prossimi anni e sulle quali abbiamo fatto male.

Credo che il Partito Democratico debba svolgere un ruolo centrale, in questo particolare e difficile momento che vede la pericolosa improvvisazione al governo del Paese, nel rilanciare un progetto riformista.

Lo faremo sostenendo la mozione di Nicola Zingaretti e lo faremo in Molise, nel prossimo congresso regionale, avanzando una proposta programmatica rinnovata.

Stefano Buono