Alla mia Regione

Magari è solarmente aria, fritta,

ora condita da quale convento?

Lì, sul mare un fugace termolio

illude all’orizzonte le colline,

spiritose. Montagne ove, per sempre,

echeggia l’atmosfera dei Misteri.

Andri171218 Parafrasi = qui non spiego i contenuti ma la tecnica compositiva, a chi ne fosse all’oscuro e a chi, non conosce la differenza tra prosa e poesia. L’acrostico è un componimento poetico nel quale le lettere iniziali dei singoli versi, lette verticalmente, formano un nome si senso compiuto, Molise in questo caso. Mia intenzione è quella di dedicare la lirica alla mia terra. In passato, nell’altro decennio ho vinto dei premi letterari lavorando su due luoghi d’Italia di una certa valenza, Bologna e Firenze, Un pivot d’altri tempi e Tra gl’Innocenti i rispettivi titoli delle poesie. Questi sei versi endecasillabi hanno richiesto una lunga gestazione e continui