Alla casa di formazione “San Giovanni XXIII” confronti coi giovani

Dal 3 al 4 gennaio prossimi, nella Casa di Formazione “San Giovanni XXIII” di Larino è in programma un momento di ascolto, confronto e condivisione con tutte le realtà giovanili del territorio.

“La corresponsabilità vissuta con i giovani cristiani è fonte di profonda gioia anche per i vescovi – afferma monsignor Gianfranco De Luca – partendo dai contenuti del documento finale del Sinodo sui “Giovani, la Fede e il Discernimento vocazionale” desidero invitare tutti i giovani del territorio a riflettere e a confrontarci tenendo fisso lo sguardo per trovare e percorrere nuove piste che rispondano alle esigenze dei giovani di questa terra”.

Per tutte le informazioni e per prenotarsi è possibile inviare una mail all’indirizzo curia@termolilarino.it oppure comunicare attraverso i canali social della Diocesi di Termoli-Larino inviando un messaggio alla pagina Facebook.