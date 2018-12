Alessio Toto, la tuta blu che parla al cuore con le sue poesie-matrioska: “In Fiat mi chiamano fantacollega”

Eccolo qua Alessio Toto, inventore delle fantapoesie. Così si chiama la rubrica che da qualche tempo, con successo e soprattutto con reciproca soddisfazione, gestisce su Primonumero.it. Ogni sabato una nuova “creazione”, parole in fila scritte con un linguaggio semplice che arriva al cuore e soprattutto parole controcorrente: in un’epoca di violenza, anche e soprattutto verbale, di linguaggio feroce e volgare, di insulti e radicalizzazioni, Alessio parla la lingua della gentilezza. E lo fa attraverso un componimento inedito, che lui stesso ha definito, con una punta di ironia, “fantapoesia”.

È Natale, facciamo un regalo a tutti e sveliamo finalmente il segreto: cosa è questa misteriosa fantapoesia?

“È semplice, lo dice la parola stessa: è un componimento in versi unito alla fantasia, il tutto legato dall’empatia, dal fatto di immedesimarsi in qualsiasi cosa, in modo da poter scrivere tutto su tutti. Alla poesia narrativa cerco di applicare tutta la mia immaginazione. Un’inventiva sensibile, che ha come scopo quello di entrare in punta di piedi, con leggerezza ed educazione, nel cuore dei lettori, dando voce a chi non ce l’ha”.

Si dice che i poeti siano persone particolarmente ispirate. A te chi ha dato l’ispirazione giusta?

“È cominciato circa 13 anni fa. All’inizio era un raccoglitore di pensieri, tutto quello che passava per la mia mente lo tramutavo in parole. Forse l’esperienza del servizio civile ha inciso molto perché toccando con mano determinate realtà ho cominciato ad avere un debole per i più deboli, a considerare sempre chi sta peggio di noi. Penso che bisogna apprezzare tanto, anche se si ha poco, per non disprezzare niente”.

Perchè, cosa è successo durante il servizio civile?

“A Termoli, nell’ufficio dei Servizi Sociali, facevo l’accompagnatore di ragazzi disabili, li aiutavo a scuola e nei centri socio educativi. Conoscendo anche le loro famiglie, ho capito la vera forza della vita”.

Alessio Toto ha 37 anni, da 3 e mezzo è felicemente sposato con Valentina e fa l’operaio metalmeccanico in Fiat. È un perito elettronico, ma non lasciatevi ingannare dalla “freddezza” della qualifica. È anche uno che oltre a far quadrare i fili degli ingranaggi, riesce a conciliare la realtà con i sogni.

“Mi sono lasciato ammaliare dai fenomeni sociali. Mi sono appassionato di evoluzioni sociali e studi sociologici”. E così tra un motore e un cambio, tra turni di lavoro (anche notturni) si è laureato in Sociologia, facoltà di Scienze Sociali, all’Università di Chieti.

Ti sei laureato in sociologia mentre lavoravi alla Fiat, e già questo…

“Cosa?”

Non è da tutti. Ma non ti sta un po’ stretto il lavoro in fabbrica? Non lo vedi come un limite alla tua sensibilità, alla tua voglia di esprimerti in altri modi?

“Fare l’operaio è il lavoro più bello che ci sia, quello più umile. Non ho mai pensato di intraprendere una nuova strada, non ho mai desiderato fare altro, non sono ambizioso e forse questo può rappresentare un limite, ma per me non lo è, nonostante in tanti mi chiedano cosa ci sto a fare in fabbrica”.

E tu che rispondi?

“Considero tutto questo un’opportunità, è un contesto di vita sociale che mi arricchisce giorno dopo giorno. E poi penso a chi vorrebbe essere al mio posto, e non sono pochi… Svolgo lo stesso lavoro di mio padre, pensionato Fiat ora, e in un certo senso lo vedo come una continuità di famiglia”.

Ci sono stati però momenti in cui avresti preferito non dover fare i turni di lavoro per dedicarti alla tua passione?

“A volte è stata dura, soprattutto per la mancanza di tempo a disposizione, cosa che non merita una scienza sociale così affascinante. Ho voluto anche mettermi in gioco, sfidare me stesso, provare a fare qualcosa di straordinario nel mio piccolo. Credo che le soddisfazioni personali siano le più gratificanti”.

I tuoi colleghi sanno che scrivi fantapoesie?

“Sì lo sanno, ormai mi chiamano fantacollega! Mi seguono, aspettano il sabato con trepidazione. Forse sono un po’ troppo curiosi, cercano durante la settimana di capire cosa scriverò il sabato”.

E a proposito delle tue fantapoesie pubblicate su Primonumero, in base a cosa scegli il tema della settimana?

“Mi faccio guidare dall’attualità, dalle storie di tutti i giorni. Ovviamente non è sempre così, perché ad ispirarmi sono soprattutto le persone deboli e indifese. Penso al senzatetto, al tossicodipendente, all’immigrato, ai cosiddetti ultimi, che poi ultimi non sono perchè agli occhi di Dio siamo tutti uguali. Ecco, la fede gioca un ruolo importante in tutto questo”.

E quando le scrivi?

“Nei ritagli di tempo: tra lavoro, famiglia e hobby, trovo sempre il momento di fantasticare”.

Dimmi un hobby…

“Leggere. Mi piace leggere, amo soprattutto Oscar Wilde e Andrea Camilleri”.

Nelle fantapoesie usi spesso le metafore, sostituisci parole con qualcosa di figurato, di simbolico…

“Vedo la fantapoesia come una matrioska, si parte da una storia di vita, all’interno c’è un sentimento, dentro c’è un messaggio, se lo si decodifica c’è una riflessione, dalla quale nascono domande, e nella sua profondità c’è un segno che voglio lasciare nel cuore e nella mente del lettore. L’obiettivo ultimo della fantapoesia è anche quello di far riscoprire quei valori che ormai sono scomparsi nella società d’oggi. Solidarietà, capacità di perdonare, rispetto per gli altri, capacità di ascoltare e di rispettare il pensiero dell’altro”.

Valentina, la tua compagna, è d’accordo con te?

“È la mia più grande sostenitrice. Sapeva già della mia passione, ma non fino a questo punto. E, a parte lei, tutta la mia famiglia mi sostiene. Sono sempre ansiosi di sapere cosa scriverò”.

A che età hai scritto la prima fantapoesia? E a chi l’hai dedicata?

“Avevo 24 anni, si intitolava Ragazza madre. Era una fantapoesia che parlava dei turbamenti, delle paure e dell’ostilità della sua famiglia nell’apprendere una novità che dovrebbe essere la più bella del mondo. Ma purtroppo non è sempre così”.

Perdona la curiosità, ma quante fantapoesie hai scritto?

“Questa la so! Ho scritto 206 fantapoesie, anche se come dicevo in precedenza sono per lo più dei pensieri. Le ho raccolte in un quaderno e datate. Sempre in continuo aggiornamento…”

Hai in mente di cimentarti con un genere diverso? Hai mai pensato di scrivere racconti o un romanzo? Oggi tutti scrivono libri, in fondo…

“Sinceramente non ci ho mai pensato. Non credo di essere in grado di scrivere un romanzo. Le fantapoesie mi riempiono la vita, sono totalmente appagato da questo che non ho bisogno di nessun altro progetto. Chissà, forse anche questo è un altro mio limite! E poi sono affezionato a Primonumero! Anche se…”

Anche se?

“Se ci penso bene un giorno mi piacerebbe scrivere un libro di fiabe inventate per bambini”.

Allora in bocca al lupo Alessio. E buon Natale.

“Buon Natale a tutti voi. Buon Natale a tutti, ma proprio tutti”.