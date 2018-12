Sono scattate questa mattina, giovedì 20 dicembre, le prime operazioni di messa in sicurezza degli alberi presenti a Rio Vivo. Le squadre di operai, dopo un primo monitoraggio effettuato nei giorni scorsi, hanno dato il via all’abbattimento di circa 14 pini ritenuti pericolanti ed a rischio crollo.

Gli esemplari, seppur esteticamente belli all’esterno, presentano “carie del legno in corrispondenza dei tagli di potatori” così come stabilito da una relazione dettagliata affidata ad un agronomo. Come se non bastasse le radici sono riuscite ad insidiarsi all’interno dell’asfalto, in seguito ad una carenza di spazio all’interno delle aiuole, deformandolo in svariati punti e rendendo difficile la circolazione, l’eventuale manovra di parcheggio e deformando la struttura stessa della pianta.

Le piante sono riuscite a sviluppare la loro chioma nonostante i tronchi storti, riuscendo ad innalzarsi di svariati metri: nemmeno le operazioni di potatura effettuate ciclicamente sono state in grado di risolvere l’annoso problema della caduta dei rami in seguito al maltempo che si abbatte sulla costa. Nel corso degli anni sono stati numerosi gli interventi di messa in sicurezza della zona in seguito all’invasione sul suolo di pezzi di alberi, anche molto grandi, che hanno rischiato di abbattersi su un’auto in corsa o su un passante.

Per effettuare la rimozione, i tecnici sono stati coadiuvati dall’utilizzo di un camion adatto al trasporto dei tronchi appena tagliati che saranno trasferiti altrove. Le piante individuate sono situate all’altezza dei primi stabilimenti balneari al lungomare sud di Termoli, a pochi metri da dove, negli scorsi mesi, alcuni alberi si sono abbattuti violentemente al suolo a causa del maltempo.

L’abbattimento delle piante pericolanti, nel grosso parcheggio che durante il periodo estivo viene preso d’assalto dai bagnanti, era stato deciso già da qualche giorno: la Dr Multiservice, nuova ditta incaricata dal Comune per la cura del verde pubblico, aveva infatti notato il pericolo derivante da una crescita del tronco inclinata e giudicata a rischio caduta. Per questi motivi l’amministrazione comunale ha deciso per la soppressione degli esemplari che saranno comunque sostituiti da altrettanti alberi in un’ottica di riqualificazione dell’area.