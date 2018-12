Al via il tesseramento del motoclub ‘Riders Guglionesi’

Al via il tesseramento per l’anno 2019 del motoclub ‘Guglionesi Riders’. Previsti ancora raduni, eventi, motogiri e turismo. La quota per il motoclub 2019 è di 50 euro annuali cui corrisponderà un kit composto da tessera Fmi, t-shirt e gadget. Con 30 euro invece si ottiene la tessere da socio sostenitore che dà diritto a tessera a t-shirt. Per ulteriori informazioni si possono contattare i responsabili via telefono, su Facebook o Instagram.