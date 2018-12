Al Sant’Antonio la ‘Resa dei conti” della Sanità molisana

Mancano poche ore all’incontro convocato dal comitato San Timoteo per oggi pomeriggio 10 dicembre alle 17 al cinema Sant’Antonio di Termoli per discutere di sanità pubblica in Basso Molise. ‘Sanità alla resa dei conti’, un titolo eloquente per l’incontro al quale sono stati invitati, tra gli altri, il governatore Donato Toma, il direttore generale Asrem, Gennaro Sosto, e Lolita Gallo, direttore generale della Salute del Molise.

Il presidente del comitato, Nicola Felice, ha auspicato una partecipazione massiccia di politici e addetti ai lavori. “Se non vengono faranno un torto al Basso Molise, non certo al comitato San Timoteo”.

L’incontro sarà il primo dalla nomina del commissario alla sanità, il Generale Angelo Giustini, scelto venerdì scorso dal governo.