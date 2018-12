Agrimercato, apertura straordinaria domenica con Babbo Natale e l’apericena a km 0

Apertura straordinaria, per l’intera giornata di domenica 23 dicembre, dell’Agrimercato di Campagna Amica, in via Insorti d’Ungheria a Campobasso. Nell’imminenza del Natale, l’ormai noto mercato delle aziende molisane aderenti a Campagna Amica Coldiretti ha deciso di venire incontro ai consumatori tenendo aperto il mercato per due giorni consecutivi ovvero: sabato 22 (dalle ore 8.30 alle ore 15) e domenica 23 per l’intera giornata (dalle 9 alle ore 21).

Nel corso della giornata di domenica l’Agrimercato ospiterà due eventi: l’arrivo di Babbo Natale in mattinata e l’apericena natalizio a km 0 in serata. La mattinata, fino alle 14 sarà dedicata ai più piccini con la presenza nel mercato di Babbo Natale che si intratterrà con i bambini, fra dolcetti, foto e giochi. Dal tardo pomeriggio, poi, l’attenzione si sposterà verso le specialità culinarie dell’area food che proporrà tante sfiziosità natalizie, fra cui l’originalissima macedonia alla birra artigianale.