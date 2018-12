Un Molise tutto da assaporare, piatto dopo piatto, tipicità dopo tipicità, quello messo in scena durante la quarta edizione nazionale del Festival Agrichef. Per la prima volta la nostra regione ha avuto l’onore di ospitare la competizione culinaria dedicata ai cuochi ed alle cuoche che esercitano il mestiere all’interno delle cucine degli agriturismi.

Grazie allo sforzo profuso della Confederazione Italiana Agricoltori del Molise, abbreviato CIA, e dell’associazione Turismo Verde guidata dal neo Presidente Pino Rosa, l’appuntamento culinario ha visto impegnati cuochi esperti in sfide all’ultimo piatto per aggiudicarsi la possibilità di partecipare al torneo nazionale.

La gara è stata ospitata nell’Istituto Alberghiero di Vinchiaturo che, grazie alla disponibilità della dirigente scolastica Antonella Gramazio, ha aperto le porte alle aziende del territorio, ai giornalisti, ai food blogger e ai rappresentanti delle istituzioni coinvolte. Un connubio vincente che ha visto protagonisti i giovani studenti, impegnati ad affiancare gli agrichef in cucina, a predisporre il servizio in sale ed all’accoglienza turistica, distinguendosi per la loro professionalità ed attenzione al dettaglio.

La giuria ha avuto il piacere di assaporare piatti gustosi e genuini nati dal rispetto e dall’amore verso le tradizioni e composta dal delegato campobassano dell’Accademia Italiana Della Cucina Ernesto Di Pietro, dallo chef della locanda Mammì di Agnone Almerino Lombardi, dal sindaco di Vinchiaturo Luigi Valente, dal tour operator Feelitaly Stefania Di Florio, dalla food blogger del lazio dell’omonima associazione nazionale Serena Bri, dalla food blogger Giulia Nekorkina, dal Direttore Servizi Generali Amministrativi IISS Bojano Giuseppina Tomaro e dalla docente di enogastronomia Luana Marino.

Al termine della presentazione delle proposte culinarie, la giuria, dopo un ampio confronto, ha suggerito alla CIA il ‘Raviolo di ricotta con porcini, zucca e tartufo’ dello chef Pasquale Felice del ‘Casale Rosa’, come possibile rappresentante del Molise al Festival Agrichef Nazionale che si terrà a Roma.

Hanno partecipato alla manifestazione gli agriturismi: La Ginestra – Cercemaggiore (CB), Fattoria Di Vaira – Petacciato (CB), Fattoria Rossi – Forlì Del Sannio (IS), Aia Della Foresta – Macchia Valfortore (CB), Casale Rosa – Vinchiaturo (CB), La Piana Del Riccio – Campolieto (CB), Zampacorta – Macchiagodena (IS).

Si è trattato non solo di un importante riconoscimento alla nostra regione in ambito nazionale, ma di un forte momento di interazione ed occasione per consolidare il legame fra istituzioni e territorio, grazie alla presenza di Nicolino Potalivo e Dino Campolieti, rispettivamente presidente e direttore CIA Molise, del provveditore provinciale Maria Luisa Forte, dell’assessore regionale all’agricoltura, Nicola Cavaliere, del direttore nazionale Turismo Verde, Tommaso Buffa e del presidente dell’Unione dei Comuni della Valle del Tammaro, Michele Nardacchione.

Graditi ospiti del Festival sono stati Carla Quaranta (Dirigente Scolastico Comprensivo Bojano), Umberto Di Lallo (Dirigente Scolastico Pertini – Montini – Cuoco), Nazzareno Miele (Dirigente Scolastico Comprensivo Vinchiaturo), Alfredo Di Vizio (Dirigente Scolastico Comprensivo Cercemaggiore) e la Chef Mariassunta Palazzo.