Acquaviva Collecroce si prepara alla notte più suggestiva dell’anno, la notte di Natale, dove per antica tradizione vengono accese le SMRCK, termine croato con cui in paese si indicano i fuochi nella sera della vigilia di Natale.

Per mantenere viva la tradizione coloro che sono impegnati nelle varie associazioni, nello sportello linguistico, nel Comune e nella parrocchia, hanno coinvolto i bambini con un laboratorio fatto nei locali del caffè letterario proprio sul significato di questi fuochi e su come venivano costruiti nei tempi addietro quando i nostri avi non avevano l’illuminazione pubblica e quindi si servivano di questi fuochi per illuminare il cammino che dalle case li portava in chiesa per la celebrazione della messa di mezzanotte.

I bambini hanno costruito dei veri e propri modellini con i pezzi di legno e insieme ai più grandi hanno imparato i canti tipici in lingua croata proprio della notte di Natale che si cantavano per tale occasione.

È dunque quasi tutto pronto per il 24 dicembre quando al centro del paese, a sera inoltrata, ci si ritroverà tutti insieme per incamminarsi attraverso questi fuochi vicino alla palestra comunale dove sul piazzale ci sarà la SMRCK più grande e dove si parteciperà alla Santa Messa. Durante il tragitto i bambini spiegheranno a tutti i partecipanti il significato di questi fuochi con disegni e canti popolari. Dopo la celebrazione lo scambio di auguri attorno alla SMRCK grande e ancora canti natalizi con tutto il popolo.