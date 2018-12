A primavera due Frecciabianca diventano Frecciarossa con fermate a Termoli

Dalla prossima primavera Termoli avrà due nuove fermate del treno ad alta velocità Frecciarossa. Il cambio dovrebbe avvenire tra il 30 e il 31 marzo secondo quanto riportano i quadri orario di Trenitalia. In particolare verranno eliminati due attuali Frecciabianca, si tratta del FB 8811 Milano Lecce che oggi parte alle 11:35 e arriva alle 20:52.

Stessa sorte per il Frecciabianca 8891 che attualmente è in partenza dalla città meneghina alle 12:35 e arriva nella città salentina alle 21:52. Dal 31 marzo questi due Frecciabianca cambieranno denominazione e tempi di percorrenza con l’istituzione della Frecciarossa 9883 in partenza da Milano alle 9:35 e capolinea Lecce alle 17:52.

Mentre il Frecciarossa 9807 si avvierà da Milano alle 12:35 per chiudere la propria corsa alle 20:52 nel capoluogo del Salento. Confermate in entrambe le direzioni le fermate di Termoli che ovviamente subiranno delle variazioni di orario, comunicate in seguito.

Si sa però che il Frecciarossa 9883 oltre alle fermate già esistenti di Bologna centrale, Rimini, Pesaro, Ancona, Pescara, Foggia, Barletta, Bari e Brindisi aggiungerà una fermata a San Benedetto del Tronto. Cosa che però non avverrà per il Frecciarossa 9807.

In questo modo Trenitalia conferma di voler abbandonare il segmento Frecciabianca per favorire il Frecciarossa sull’intera linea adriatica.