A gennaio la mostra fotografica di Steve McCurry: primi manifesti in città

I manifesti pubblicitari che annunciato la prossima mostra alla fondazione Molise Cultura di Campobasso hanno fatto la loro comparsa in queste ore in città. E’ grande l’attesa per l’arrivo, o meglio, il ritorno in Molise di Steve McCurry, una delle più autorevoli voci della fotografia contemporanea a livello internazionale.

Il fotografo de “La ragazza afghana” strapremiato scatto tra i più conosciuti del suo decennale lavoro dietro la macchina fotografica, sarà ospite degli spazi di via Milano (ex Gil) dal 26 gennaio 2019 al 28 aprile. Lo aveva annunciato lui stesso quando, lo scorso settembre, ha tenuto una lectio magistralis sulla bellezza in un teatro Savoia pieno all’inverosimile nell’ambito della kermesse sulla poesia Poietika.

McCurry è stato di parola, il 26 gennaio la sua opera potrà essere visitata a Campobasso per uno degli eventi di punta della programmazione invernale di Molise Cultura.