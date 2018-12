40 espositori, artigianato e prodotti alimentari: tornano i mercatini di Natale

Nel centro storico di Ripalimosani tornano per il quinto anno consecutivo i Mercatini di Natale. Stand aperti dalle 16.30 domenica 9, il 15 e 16 dicembre.

Sono attesi quaranta espositori di prodotti artigianali ed alimentari, selezionati tra i meno commerciali e i più originali e provenienti anche da fuori regione. Incrementata l’organizzazione per l’accoglienza dei visitatori e resa ancora più coinvolgente l’atmosfera di contorno, ricca di musiche e decorazioni che rendono l’evento ancora più bello. Ma la vera novità di questa edizione è la location: quasi tutte le casette saranno al coperto e al chiuso nello splendido Palazzo Marchesale che sovrasta la piazza: le uniche casette scoperte saranno quelle che accompagneranno i visitatori lungo la scalinata della Chiesa Madre. Due piani di Palazzo, dunque, in cui fare la passeggiata dello shopping natalizio attraverso un percorso obbligato che eviterà intoppi e confusione. Si entrerà dal portone accanto alla chiesa e si uscirà nel chiostro interno come in un castello incantato.

“Ogni passaggio, ogni angolo deve trasmettere un senso di ordine e di attenzione al visitatore – ha dichiarato l’assessore Marco Giampaolo che ha seguito personalmente tutta l’organizzazione e tutto l’allestimento – Siamo stati attenti a non dare alcuno spazio alla superficialità, ma a puntare alla qualità. E se ci saremo riusciti, cosa che dovranno valutare le persone che decideranno di stare con noi in queste tre giornate, sarà grazie al prezioso contributo delle associazioni e delle singole persone, come i proprietari del Palazzo, che hanno messo a nostra disposizione la loro esperienza”.

Particolare attenzione è stata riservata ai bambini: un gruppo di volontarie ripesi sta terminando l’allestimento di una fantastica casetta di Babbo Natale; pronti anche laboratori per i più piccoli ed altre iniziative come Nati per leggere. Non mancheranno le improvvisate delle figure tipiche natalizie e naturalmente ci sarà il punto ristoro con bevande calde e dolci. Insomma, bisogna solo raggiungere Ripalimosani e godersi la manifestazione.