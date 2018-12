Un ‘raduno della pace’ a difesa dei diritti umani: alunni della Montini protagonisti

Nel pomeriggio di lunedì 10 dicembre, sfidando l’improvviso “tradimento” del clima (in linea con le medie stagionali ma repentinamente peggiorato rispetto alle ore antimeridiane), alunni, genitori e personale della scuola secondaria di 1° grado ‘Leopoldo Montini’ si sono ritrovati, alle ore 16, in piazza Municipio per promuove il ‘Raduno della pace’, in collaborazione con il Comune di Campobasso, l’Arcidiocesi di Campobasso-Bojano e la parrocchia di San Giuseppe Artigiano.

La manifestazione è stata organizzata in occasione del 70° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, la carta più importante del mondo scritta dopo due guerre mondiali e 100 milioni di morti. Lo scopo principale di tale documento è di denunciare tutti gli atti di barbarie compiuti nei secoli e “spingere” l’umanità sulla via della pace.

L’istituto “Montini”, scuola secondaria di 1° grado, scuola dell’infanzia e primaria (“Giovanni Paolo II” e “C.E.P. nord” e “Sud”) è inoltre l’unica scuola in regione a far parte della “Rete delle scuole di pace”: “un grande laboratorio della cultura della pace, un laboratorio di futuro”, nato nel 2014 e tra i cui artefici annovera Flavio Lotti, coordinatore della Rete della Marcia Perugia-Assisi.

Come evidenziato nei saluti introduttivi dalla dirigente scolastica Agata Antonelli, sarebbe stato sicuramente più coinvolgente per la cittadinanza tutta una vera e propria marcia della pace (così come organizzato in altre città italiane) con partenza dalla chiesa di San Giuseppe Artigiano, per poi attraversare tutto il centro cittadino fino a Palazzo San Giorgio. Si sarebbe, in tal modo offerta una testimonianza forte e completa che, prendendo le mosse dal quartiere in cui la “Montini” è da sempre amato simbolo di cultura, avrebbe condotto i partecipanti fino al centro politico amministrativo del capoluogo, rendendo progressivamente partecipe, lungo il tragitto, la città tutta.

Purtroppo ciò non è stato possibile principalmente per la necessità di predisporre un adeguato piano di sicurezza.

Ma i giovani allievi, indiscutibili speranze del futuro, hanno saputo ugualmente (ed in maniera egregia) celebrare la Giornata del 10 dicembre 2018. L’iniziativa è parte integrante del progetto “Legalità: dai Diritti alla Responsabilità”, promosso dal Liceo Bertolucci nell’ambito del “Piano nazionale del Ministero dell’Istruzione per la promozione della cultura della Legalità” in collaborazione con la Rete nazionale delle scuole per la pace, il Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani, la Tavola della pace, il Centro diritti umani “Antonio Papisca” e Cattedra Unesco dell’Università di Padova, la Scuola di alta formazione “Educare all’Incontro e alla Solidarietà” della Lumsa di Roma.

Con fervore, mostrato soprattutto durante l’esecuzione del canto comune a tutti gli istituti che hanno aderito alla giornata d’azione per i diritti umani, sono stati toccati i temi più scottanti della nostra epoca: la tutela dei diritti di cui la nostra Costituzione si fa principale garante, la difesa dei deboli di fronte alle discriminazioni, l’accoglienza dell’altro, la tutela dell’ambiente, la lotta alla violenza in ogni sua forma, nonché le problematiche dell’età scolare, dalla solitudine al bullismo.

Dopo i saluti della dirigente Antonelli hanno preso la parola il sindaco di Campobasso Antonio Battista e don Vittorio Perrella, parroco di San Giuseppe Artigiano, che tra l’approvazione dei presenti, ha auspicato, con ferma convinzione, che al più presto venga riaperta una sede scolastica della Montini nella sua naturale collocazione: il quartiere Cep.

Un’inattesa coincidenza ha arricchito la parte finale dell’evento. Durante il canto di congedo si sono accese luci poste sull’albero natalizio di piazza Vittorio Emanuele II, un “provvidenziale segnale” benaugurale accolto con entusiasmo da un fragoroso applauso.

