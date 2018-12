Investimenti pubblici in sanità: il dg Asrem Sosto tra gli esperti del Nucleo. Designato dal Ministero

Importante incarico ministeriale per il direttore generale dell’Asrem Gennaro Sosto che sarà componente del Nucleo nazionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero della Salute.

La designazione è arrivata con decreto del 29 novembre. Il Nucleo, da poco riordinato, è composto da dirigenti ministeriali e da esperti, 13 in totale, indicati direttamente dal Dicastero e individuati tra una rosa di professionisti di tutt’Italia con spiccate capacità manageriali, professionali e tecniche.

Sosto, già direttore generale in via Ugo Petrella è stato selezionato come esperto nell’analisi e nella valutazione dei progetti, nell’applicazione degli strumenti d’ingegneria finanziaria e del project financing.

Il Nucleo di valutazione e di verifica degli investimenti pubblici afferisce direttamente alla Direzione generale della programmazione sanitaria. Questa struttura è punto di riferimento delle Regioni, con cui collabora in tutte le fasi per i piani ed i programmi d’investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie, su tutti le risorse dell’art. 20 della Legge 67/88, quelle cioè destinate all’ammodernamento del patrimonio strutturale e tecnologico del Servizio Sanitario Nazionale. Specialmente quelle in difficoltà e in ritardo rispetto all’attuazione dei programmi d’investimento (interventi nelle grandi città, hospice, libera professione intramoenia,ecc…).

Assicura, inoltre, l’integrazione dei Fondi strutturali europei con i programmi d’investimento in sanità ed esprime poi parere obbligatorio su argomenti rilevanti come accordi di Programma con le Regioni per: l’utilizzo di specifici finanziamenti per l’innovazione tecnologica e l’edilizia sanitaria su tutto il territorio nazionale; programmi di intervento e progetti relativi agli IRCCS (Istituti di Ricerca e Cura a Carattere scientifico), Policlinici Universitari, Istituti zooprofilattici, Ospedali classificati; interventi di realizzazione di nuovi ospedali e progetti di ristrutturazione che superano il tetto di spesa di 40 milioni di euro.