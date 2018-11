“Insieme siam partite, insieme torneremo. Non una di meno”. Questo il grido che ha fatto da ‘colonna sonora’ alla fiaccolata che questa sera – 25 novembre – si è svolta a Campobasso. Tante donne, esponenti della società civile e delle amministrazioni comunale e regionale. Diversi uomini e anche i bambini (“perchè è da loro che si deve partire”, come ha ricordato il primo cittadino) al corteo che è partito da corso Vittorio Emanuele per concludersi nel piccolo giardino davanti al vecchio Romagnoli.

E’ stato intitolato piazza XXV Novembre: il tributo che la città capoluogo ha voluto dare alla Giornata internazionale istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “Doveva essere inaugurata un anno fa, poi abbiamo annullato tutto a causa della morte improvvisa del professore Giorgio Palmieri”, ha ricordato la consigliera Giovanna Viola. Assieme a lei, in rappresentanza di palazzo San Giorgio, il sindaco Antonio Battista, le assessore Bibiana Chierchia, Alessandra Salvatore, Lidia De Benedditis, Maripina Rubino e le consigliere Marialaura Cancellario e Paola Felice.

Alla manifestazione campobassana anche la consigliera regionale di Parità Pina Cennamo, le consigliere regionali Filomena Calenda e Paola Matteo, le rappresentanti della Fidapa guidata da Teresa D’Alessio, della Consulta femminile e di ActionAid. Presente anche il capo della Squadra Mobile Raffaele Iasi.

In piazza XXV Novembre sono state sistemate due panchine: una rossa “per ricordare le donne vittime di femminicidio”, una dai colori dell’arcobaleno. “E’ un simbolo di speranza, la speranza che questo accada sempre di meno. Ed è il simbolo contro la violenza in generale”, ha spiegato la D’Alessio. Fidapa e Consulta hanno collaborato per realizzare il cartellone degli eventi contro la violenza. A realizzarle due classi del liceo artico del capoluogo che su una delle due panchine hanno dipinto i versi di una poesia del poeta inglese William Wordsworth scelta dalla professoressa Rosa Socci.

“Se niente può far che si rinnovi

all’erba il suo splendore e che riviva il fiore,

della sorte funesta non ci dorremo, ma ancor più saldi in petto

godremo di quel che resta”.

“Lo splendore nell’erba (che è anche il titolo della poesia, ndr) è il ricordo della gioventù e di tutto quello che c’è stato. Queste panchine sono state realizzate da ragazze di 15 anni e volevo che capissero veramente il significato di quello che dipingevano. Non solo la violenza, nella vita tutto succede e nulla si cancella”.

“La 2A ha realizzato le due panchine, mentre due ragazze hanno ideato il nuovo logo della Consulta femminile. Di questi ne abbiamo scelto uno”, ha aggiunto la presidente della Fidapa.

E ora speriamo che Campobasso riesca a conservare al riparo dei vandali questo piccolo angolo dedicato alle donne uccise da mariti o fidanzati. Trentadue i femminicidi registrati in Italia nei primi nove mesi del 2018.

E in provincia di Campobasso com’è la situazione?

Nove provvedimenti di “ammonimento” emessi dal Questore di Campobasso: cinque per stalking, quattro per maltrattamenti in famiglia.

Inoltre, su specifiche attività di indagine condotte dagli agenti della questura di Campobasso e del Commissariato di Termoli, sono state otto le misure cautelari di divieto di avvicinamento alla persona offesa dal reato e dai luoghi da essa frequentati, emesse dall’autorità giudiziaria. Sale a 38, invece, il numero delle persone segnalate alla magistratura per reati riconducibili a situazioni connesse alle cosiddette “relazioni interpersonali significative”.

A Campobasso, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, si è aperta con questi dati. Numeri importanti in contesto piccolo come quello della provincia campobassana che nascondono – dicono gli esperti – un sommerso “probabilmente assai più importante”. E allora diverse sono state le iniziative nel corso di questo 25 novembre. Striscioni attaccati anche sul palazzo Provinciale e il camper della Polizia che con video e messaggi audio da questa mattina ha lasciato che in piazza si diffondessero parole importanti contro ogni genere di abuso e sopruso.

Il progetto si chiama “Questo non è amore” e da anni vede la polizia impegnata in questa battaglia contro la violenza sulle donne.

E’ stato ideato e promosso dalla Direzione centrale anticrimine del Dipartimento della pubblica sicurezza con l’obiettivo di diffondere, superando stereotipi e pregiudizi, una nuova cultura di genere e aiutare le vittime di violenza a vincere la paura, rompendo la fitta rete di isolamento e vergobna.

La questura di via Tiberio ha scelto di fare rete con vari enti ed istituzioni, sindacati e associazioni antiviolenza che operano sul territorio, promuovendo, anche con il proprio patrocinio, l’iniziativa “Nessuna violenza, nessun violento” per dire “no”, insieme e con determinazione, alla violenza sulle donne.