Vigili e speleo-alpini salvano due cani da caccia caduti in un burrone

Un intervento particolare quello dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Campobasso, che hanno salvato due cani caccia di piccola taglia finiti in un dirupo nella zona “Cascate di san Nicola” a Guardiaregia.

Gli animali erano precipitati in un burrone durante la caccia, in una zona fitta di boschi e vegetazione che ha reso l’intervento particolarmente complicato. Sul posto anche il personale del gruppo Saf (Speleo Alpino Fluviale) con un automezzo specifico, indispensabile – così come le altre attrezzature speciali usate – per l’intervento.

I Vigili del Fuoco sono riusciti ad individuare la posizione di uno dei cani munito di collare gps e con tecniche di discesa alpinistiche li hanno riportati su, stremati e affamati ma sicuramente contenti di essere stati salvati.