Via Sangro chiusa senza preavviso, ma agli automobilisti importa fino a un certo punto. Sono tanti infatti i guidatori che se ne infischiano del divieto presente da martedì scorso all’imbocco di via Sangro, sia dal lato della rotonda con via Asia a valle, che sul lato opposto confinante con via Arno a monte.

In entrambi i lati la strada è sbarrata con divieto di accesso e l’ordinanza del Comune affissa. Un’ordinanza valida dal 27 al 29 novembre che spiega come la chiusura sia dovuta ai lavori di messa in sicurezza del viadotto Rio vivo sulla tangenziale di Termoli.

Peccato che nessuno si sia preoccupato di dare un’adeguata comunicazione ai cittadini. Poco male per molti di loro, dato che l’ostruzione della strada è a metà e permette alle auto di passare. Chi transita lo fa a proprio rischio e pericolo, ma ci si chiede a questo punto a cosa serva il divieto se non lo si fa rispettare. Come si vede bene da foto e video.