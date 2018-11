Vanno a casa sua e lo trovano con eroina da spacciare: denunciato. Era agli arresti domiciliari

E’ stato denunciato dalla Squadra Mobile di Campobasso Francesco Palladinetti, il 25enne campobassano che assieme a Simone Tassillo fu arrestato nel marzo del 2017 per aver accoltellato un ragazzo ai pub di via Ferrari.

Palladinetti, che è già ai domiciliari per altri reati, è stato beccato dalla polizia durante un normale controllo nella casa da cui non potrebbe uscire con qualche grammo di eroina e marjuana. Sulla tavola ‘apparecchiata’ per il consumo c’erano anche un bilancino e bustine per preparare le dosi che, questa è per lui è la nuova accusa, verrebbero spacciate nonostante la misura cautelare.

Gli agenti stanno cercando di capire se il ragazzo, già ritenuto il responsabile (in concorso con Tassillo) della brutta lite avvenuta per pochi spicci, qualche drink e una sigaretta negata all’alba del 12 marzo del 2017, stia violando i domiciliari per procurarsi gli stupefacenti o se riceva in casa corrieri o acquirenti.

Più volte denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed evasione, nonché per minaccia a pubblico ufficiale, è stato trovato di nuovo con la ‘roba’ in casa confermando, ancora una volta, la sua condotta antigiuridica.