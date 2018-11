Vandalizza auto, poi viene scoperto con armi e droga: ragazzo denunciato

Aveva vandalizzato gli pneumatici di un’auto quando è stato beccato dai Carabinieri di Agnone. Lo aveva fatto forse per divertimento, sicuramente “per futili motivi”, come riferiscono i militari nella nota inviata alla stampa. Di sicuro la sua posizione si è aggravata quando i carabinieri lo hanno perquisito: aveva nascosto in una tasca interna della giacca un un involucro con hashish.

Gli uomini dell’Arma hanno quindi deciso di esterne la perquisizione a casa del giovane dove è stato ritrovato un piccolo ‘arsenale’ di armi e marijuana. Sia le armi che le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro, mentre il giovane dovrà rispondere dei reati di danneggiamento, detenzione abusiva di armi e segnalazione per uso personale di stupefacenti.

Invece a Isernia, nell’ambito dei controlli finalizzati alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno proceduto al controllo di un egiziano, ospite di un centro di accoglienza locale, che si trovava all’interno dello scalo ferroviario. L’uomo, che aveva con sè marijuana, è stato segnalato per detenzione di stupefacente per uso personale. La droga invece è stata sequestrata.