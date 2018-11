L’annuncio choc del sindaco Antonio Battista risale allo scorso 18 ottobre: “Chiuderemo l’area giochi di villa Musenga nel periodo invernale per sistemarla e faremo installare le telecamere”. La decisione drastica dopo gli ultimi episodi di cronaca: l’area verde alle spalle del Municipio è una delle mete preferite per lo spaccio. Inoltre i vandali hanno più volte devastato dondoli, altalene e girelli diventati insomma estremamente pericolosi per i più piccoli. E il Comune è stato costretto più volte ad intervenire spendendo soldi pubblici per ripristinare i giochini. Ma ad un certo punto la situazione è diventata insostenibile e solo con il controllo delle telecamere probabilmente si potranno evitare ulteriori danni o casi di microcriminalità.

Intanto per evitare pericoli ai bambini è diventata effettiva l’ordinanza con cui il primo cittadino ha deciso di chiudere l’area giochi che è stata delimitata con il nastro bianco e rosso.

Inoltre su uno degli alberi è stata affissa l’ordinanza con cui lo stesso Battista del capoluogo evidenza che “l’area giochi di villa Musenga è oggetto di costante danneggiamento e di atti vandalici e di un utilizzo sconsiderato delle attrezzature ludiche da parte di ragazzi, quindi non di bambini. In più occasioni sono stati effettuati interventi urgenti con maestranze comunali per la messa in sicurezza provvisoria delle attrezzature attraverso la rimozione delle parti danneggiate e la loro sostituzione”. Infatti, riconosce Battista, “ad oggi l’area non permette la fruizione in perfetta sicurezza”.

Nel piccolo parco giochi di villa Musenga sarà insomma vietato l’accesso fino a quando non saranno posti in essere tutti interventi necessari per riportarla al pieno utilizzo.