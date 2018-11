Va alle Poste e ritira soldi per conto del padre defunto: denunciato

È andato all’ufficio postale di un altro comune e ha prelevato una somma di denaro per conto del padre. Ma il genitore era morto da poco defunto e i dipendenti delle poste non potevano saperlo. A far scoprire l’inganno è stato un parente dell’uomo da poco deceduto, poiché essendo uno degli eredi, aveva diritto a una parte del denaro.

Questo quanto hanno accertato i Carabinieri della compagnia di Venafro che hanno denunciato per appropriazione indebita un uomo. Quest’ultimo ha fatto finta di niente e nonostante la morte del padre è andato a ritirare dei soldi alle Poste per conto del genitore del quale aveva la delega.

Ma scoperto l’ammanco di denaro, che è avvenuto appunto in data successiva alla morte del titolare del conto, un altro parente ha fatto scattare le indagini arrivate quindi ora a una svolta.