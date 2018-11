Va a cercare funghi ma si perde nel bosco: ritrovato dopo ore, è in ospedale

Era andato a cercare funghi per boschi ma non è più riuscito a tornare indietro: poteva finire peggio per un anziano che nel pomeriggio di ieri, 1 novembre, si è smarrito in territorio di Venafro.

L’uomo si è perso in una zona in cui neppure il telefono cellulare, che aveva con sé, era raggiungibile. Questo gli ha impedito di chiedere aiuto o di essere rintracciato dai familiari che non vedendolo rientrare si sono allarmati contattando i militari che hanno fatto partire le ricerche. E così ieri sera una pattuglia dell’Arma e il personale della Protezione Civile sono riusciti a ritrovare l’uomo in una zona impervia del bosco.

Confuso, infreddolito, stanco e molto agitato, è stato portato in ospedale per i controlli.