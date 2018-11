“Una terra chiamata Molise”, ecco la seconda stagione della webseries

Una webseries fatta da molisani per il Molise che, dopo il successo della prima stagione, approda nuovamente in Internet per portare la nostra regione in giro per il mondo e farla conoscere.

Una storia semplice che appassiona per le location e grazie ai suoi personaggi e che vuole continuare a mostrare il Molise ai molisani, ai nostri emigrati e a tutti quelli che non l’hanno mai visitato.

Dopo le oltre 93.000 visualizzazioni della prima serie, l’associazione culturale “Il villaggio della cultura” di Campobasso – che ha ideato e prodotto il progetto, ne ha scritto la sceneggiatura ed ha diretto le scene – punta ad ancor migliori risultati sempre grazie al web e alle sue infinite potenzialità.

Il trailer, pubblicato in rete il 31 ottobre, ad oggi conta già 9.000 visualizzazioni in continua crescita e fa da preambolo alla prima puntata che uscirà il 18 novembre prossimo.

Un appuntamento cui certamente parteciperanno in tanti visto il successo della precedente edizione.