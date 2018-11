Una cena di fraternità per stare insieme e onorare gli 8 Santi

Organizzata dal parroco don Vincenzo Boccardo, proprio per il giorno di Tutti i Santi, si terrà oggi una cena di condivisione e fraternità nei locali del panificio di Acquaviva Collecroce. Ritrovarsi insieme per festeggiare il proprio onomastico e per ringraziare tutti coloro che un mese fa, nel giorno della festa patronale di San Michele Arcangelo, hanno dato la propria disponibilità per portare in processione le 8 statue dei Santi che si venerano in paese (San Gabriele, Santa Rita, San Pasquale, Sant’Antonio, San Biagio, San Giuseppe, Santa Maria Ester e San Michele).

La processione del Santo Patrono come ogni hanno ha avuto luogo per le vie cittadine ma quest’anno con maggiore solennitá in quanto un gruppo di giovani, insieme al primo cittadino Francesco Trolio, ha fatto richiesta al parroco di poter “portare tutte le statue insieme a quella del patrono, anzitutto per ringraziare il Signore per aver salvato il popolo dallo scorso terremoto e per chiedere l’intercessione dei Santi affinché continuino a proteggere Acquaviva e far sì che al più presto la Chiesa Parrocchiale, che ha avuto danni durante il sisma, venga riaperta al culto”.

La chiesa, unica nel paese, è un piccolo gioiello che vanta un innumerevole numero di opere d’arte e statue di ottima fattura che ogni acquavivese custodisce nel proprio cuore.