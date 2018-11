Scatta domani, sabato 1 dicembre, il nuovo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti a Termoli. Dopo quasi dieci anni la Teramo Ambiente saluta la città adriatica, lasciando di sé un ricordo affatto positivo e lascia il posto alla Rieco, ditta pescarese che si occuperà di raccolta e smaltimento e che si servirà della molisana Smaltimenti Sud per gli impianti. Il nuovo servizio è stato presentato questa mattina, assieme a tre nuovi mezzi per raccolta e spazzamento, in Piazza Monumento.

Presenti il direttore generale della Rieco, Angelo Di Campli, il sindaco Angelo Sbrocca e buona parte della maggioranza comunale, compresi tutti i quattro assessori.

“Da domani avvieremo il servizio, ma per il primo mese cambierà poco. Dal 1 gennaio avremo un calendario unico per tutta la città: ad esempio il lunedì si raccoglie la carta, il martedì l’umido e via dicendo. Abbiamo preso dei mezzi a noleggio per ora, ma tutti Euro 6, a basso impatto ambientale. A breve avremo una spazzatrice elettrica per il centro storico” ha fatto sapere Di Campli.

Il numero uno dell’azienda abruzzese che vanta già appalti in circa 110 Comuni del centro Italia ha aggiunto che “a mano a mano verranno sostituiti i contenitori che saranno dotati di trasponder. Vogliamo vedere quanto differenzia ogni cittadino perchè uno degli obiettivi è far sì che chi differenzia di più paghi di meno la tassa sui rifiuti”.

Il primo cittadino ha espresso grande ottimismo in vista del cambio che era molto atteso in città già da qualche anno. “Con la nuova gestione avremo subito ottimi risultati, una città più pulita e un aumento della percentuale di rifiuti differenziati. La ditta ha grande professionalità e mezzi nuovi”.