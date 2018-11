Un caciocavallo che vale 1000 bottiglie di vino

Lei è Carmelina Colantuono, regina indiscussa della Transumanza, cow-girl per eccellenza avvezza a mandrie e pascoli. Lui non ha bisogno di presentazioni: è Albano Carrisi. I due ieri sera, sul palcoscenico del concerto tenuto a San Giovanni Rotondo, si sono scambiati i saluti e una promessa: “Scambio un suo caciocavallo con mille bottiglie del mio vino”. Così ha detto Albano a Carmelina, che a margine di una piacevole serata all’insegna della musica e della genuinità dei prodotti del Sud gli ha portato in dono un caciocavallo Doc molisano.