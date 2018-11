Grandissimo successo per la terza tappa, quella conclusiva, del ‘Trofeo del Drago 2018’, un memorial dedicato al Maestro Salvatore De Gregorio, detto ‘Kung-fu’, prematuramente scomparso poco più di un anno fa, che ha visto battersi, letteralmente, sette squadre diverse in corsa per aggiudicarsi l’ambito premio. Gare di baby sanda, light sanda, sanda e taolu hanno animato la grigia domenica termolese.

Il campionato, ospitato presso il Palasabetta di Termoli domenica 25 novembre e giunto alla tappa conclusiva, ha visto esibirsi allievi di tutte le età di varie scuole, tra combattimento ‘light’ e sfide vere e proprie, ma sempre corrette ed in totale sicurezza. Hanno preso parte alle esibizioni non solo le palestre locali, ma anche quelle provenienti da fuori regione: la scuola ANKD di Termoli e di Larino, Tifernus Dragon di Campomarino, Shanshou, AWKR di Riccia, Kendo Karate di Termoli e di Campobasso, Fitness Center, e Black Davils di Perugia.

In prima linea la ANKD, realtà consolidata a Termoli fondata dal Maestro Salvatore De Gregorio, le cui redini sono state raccolte dai figli Basso e Anna Laura che portano alto il nome ed il ricordo del padre. Proprio a lui, i suoi allievi ed i maestri presenti hanno dedicato l’intera mattinata, seguendo i suoi insegnamenti di umiltà e rispetto dell’avversario, mostrando tecniche precise ed abilità affinate, frutto di allenamenti serrati.

A spuntarla alla fine di tutto, tra sfide, dimostrazioni di precisione e bravura è stata la squadra di kung-fu di Riccia della palestra AWKR guidata dal Maestro Biagio Fanelli che ha deciso di donare il premio alla ANKD di Termoli in onore di Salvatore, la cui presenza è una costante sempre viva nell’ambito del kung-fu visto che fu proprio lui, per primo, a far conoscere questo sport in Italia e nel suo Molise. Alla fine della giornata tutti i partecipanti hanno ricevuto una medaglia ricordo oltre agli applausi di amici, colleghi atleti e parenti.