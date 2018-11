“Turismo e cultura possono far crescere il pil molisano del 30%”. Via agli Stati generali

“Il turismo e la cultura possono incrementare il nostro pil del 30%“. Ed è per questo che il nuovo governo regionale ha deciso di avviare un nuovo corso: al Turismo è dedicato un assessorato ad hoc guidato da Vincenzo Cotugno (nella passata legislatura era limitato ad una delega attribuita ad un consigliere regionale) e per programmare le azioni da mettere in campo per lo sviluppo di questo comparto sono stati organizzati gli Stati generali del turismo. Per l’occasione è stato creato un marchio ad hoc realizzato dalla società ‘Il cuore in testa’.

Martedì 27 novembre Termoli ospiterà una giornata di ascolto e confronto con tutti gli attori coinvolti nel comparto turistico. “Basta navigare a vista, noi vogliamo dare una rotta al futuro della Regione Molise”, ha detto oggi – 23 novembre – durante l’incontro con la stampa l’assessore Cotugno. E riprendendo le parole del vescovo di Termoli De Luca che ha messo a disposizione il cinema Sant’Antonio per l’evento, il titolare del Turismo ha rimarcato: “Vogliamo creare le condizioni per riempire il Molise di gente, accrescere la competitività del Molise con una governance efficiente ed elaborata in modo tale che in ognuno di noi prevalga l’orgoglio di essere molisano”.

Un altro tassello di questo mosaico sarà la creazione di un brand riconoscibile fuori dai nostri confini, “negli autogrill e negli aeroporti”, “per dare riconoscibilità al Molise”.

Gli Stati generali, dunque, per mettere a punto le strategie di sviluppo del turismo che per il governo Toma deve essere strettamente collegato alla cultura. “Il turismo non è iniziative spot che abbiamo messo in campo all’inizio del nostro insediamento, quando abbiamo fatto un lavoro veloce per dare un minimo di programmazione a questa giunta”, ha esplicitato il presidente. Che ha pure ammesso: “Abbiamo commesso degli errori, ne abbiamo fatto tesoro sulla base dei suggerimenti arrivati da più parti. Ma questa volta la programmazione dovrà essere strategica: per questo abbiamo organizzato gli Stati generali del turismo. Per noi turismo è cultura e cultura è turismo”.

Chissà se si riuscirà a creare un sistema virtuoso in grado di creare nuovi posti di lavoro.