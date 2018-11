Termoli

Tunnel: efficacia variante al prg approvata con 15 voti a favore. Sciandra (Pd) vota contro: “Serve il referendum”

Il sesto punto all'ordine del giorno per la finanza di progetto per la realizzazione di un sistema integrato per la viabilità e la mobilità passa con 15 voti favorevoli, 8 contrari ed 1 astenuto (Rinaldi), nel corso del consiglio comunale di martedì 13 novembre. I lavori per il tunnel dovrebbero partire entro fine anno.

