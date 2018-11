Tunnel, incontro pubblico con l’ex assessore di Roma Paolo Berdini

L’ex assessore della Giunta Raggi al Comune di Roma, Paolo Berdini, sarà a Termoli venerdì prossimo 30 novembre per un incontro pubblico organizzato dal Comitato Referendario, il Coordinamento No Tunnel e la Casa del Popolo di Termoli.

Si tratta di un evento dal titolo “Urbanistica, Bellezza e Partecipazione: Un Sogno ancora possibile” che si terrà dopodomani alle 18 al cinema Sant’Antonio.

Paolo Berdini, urbanista, svolge attività di progettazione, direzione tecnica e consulenza in materia urbanistica per conto delle pubbliche amministrazioni.

È noto al grande pubblico per essersi dimesso in aperta polemica con la sindaca Virginia Raggi dopo divergenze sull’urbanistica romana e in particolare sul progetto del nuovo stadio della Roma.

Berdini dialogherà coi membri del comitato sul tema del progetto di riqualificazione urbana termolese, meglio noto come Tunnel di Termoli.