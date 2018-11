Tunnel e multipiano, opera aggiudicata in via definitiva alla ditta De Francesco

Il progetto del tunnel, del parcheggio multipiano sotterraneo in piazza Sant’Antonio (636 posti auto), del teatro (782 posti a sedere) e di tutte le altre opere connesse con la riqualificazione urbana del centro di Termoli è stato aggiudicato in via definitiva alla ditta De Francesco Costruzioni di Castelpetroso. Lo ha deciso il dirigente all’Urbanistica, nonché responsabile unico del procedimento, l’architetto Livio Mandrile, che ieri 15 novembre ha firmato la determina attesa dopo l’ultimo pronunciamento del consiglio comunale di martedì scorso 13 novembre.

L’iter burocratico di un’opera che fa discutere da oltre 4 anni e che ha trovato una strenua opposizione in una parte di cittadini, oltre che nelle parti politiche del M5s, di una frangia della sinistra e di alcuni esponenti di centrodestra, non è tuttavia ancora concluso. Dopo l’aggiudicazione definitiva si attende la stipula del contratto fra il Comune e la ditta che si è aggiudicata l’opera, oltre alla concessione del finanziamento regionale di 5 milioni di euro che andranno ad aggiungersi a poco meno di 15 milioni che dovrà sborsare la De Francesco per un totale che supera i 19 milioni e 996mila euro.

Sarà il Ctar, il comitato tecnico amministrativo regionale, a pronunciarsi su questo aspetto, ma appare improbabile un ripensamento. Resta in piedi infine il ricorso al Tar di Nick Di Michele del Movimento Cinque Stelle e del Comitato e Coordinamento No Tunnel che hanno chiesto ai giudici amministrativi regionali di bloccare l’opera. L’apertura del cantiere però sembra sempre più vicina.